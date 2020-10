Energia: Putin, diversi approcci da Turchia e Ue sulle rotte di approviggionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha consentito alla Russia di realizzare in modo rapido il gasdotto Turkish Stream mentre l'assenza di indipendenza dell'Europa impedisce il completamento del Nord Stream 2. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, al Valdai Discussion Club. "So che il presidente Erdogan sta perseguendo una politica estera indipendente, nonostante ogni pressione, e per questo siamo riusciti a realizzare il Turkish Stream in un tempo abbastanza breve", ha detto Putin. D'altro canto, ha proseguito, c'è l'Europa che "non può in alcun modo mostrare indipendenza e sovranità elementare al fine di attuare un progetto assolutamente vantaggioso come il Nord Stream 2. Con la Turchia, lo abbiamo fatto abbastanza rapidamente, valutando e tenendo conto dei nostri interessi nazionali", ha dichiarato Putin. (Rum)