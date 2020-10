Ue: stampa tedesca, sanzioni contro Russia per attacco informatico al Bundestag (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli hacker operarono con un falso indirizzo e-mail intestato alle Nazioni Unite. La rete di telecomunicazioni del Bundestag dovette essere chiusa per diverse settimane per renderla nuovamente sicura dopo l'attacco. Il 5 maggio scorso, la Corte di giustizia federale (Bgh) ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Badin. Secondo il ministero degli Esteri tedesco, l'uomo è “gravemente sospettato di essere responsabile dell'attacco di hacker” contro il Bundestag come “membro del gruppo Apt28”. Badin sarebbe coinvolto in azioni di pirateria informatica contro il Partito democratico degli Stati Uniti durante la campagna per le elezioni presidenziali tenute nel paese nel 2016, nonché ai danni dell'Agenzia mondiale antidoping (Wada) (Geb)