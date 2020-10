Sport: assemblea capitolina approva misure concessionari impianti, proroghe fino a 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una lunga seduta, interrotta più volte in attesa dei parere degli uffici su emendamenti e sub-emendamenti, l’Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità, con 31 voti favorevoli, la delibera, a prima firma del presidente della commissione Sport, Angelo Diario, per sostenere le concessionarie degli impianti sportivi comunali nella difficile fase d’emergenza causata dal Covid-19. Si legge nel testo approvato: “Le concessioni degli impianti sportivi possono essere revisionate, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati”. Due dunque le principali possibilità che il provvedimento concederà alle associazioni: allungare i tempi delle concessioni, fino a un massimo di tre anni, così da poter rientrare degli investimenti effettuati e trattare con l’amministrazione capitolina le rideterminazione più generale dei piani economico finanziari. La delibera concede inoltre ai concessionari di installare all’esterno degli impianti attrezzature e pavimentazioni per consentire gli allenamenti nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre regole per contenere la diffusione del virus. Nelle nuove installazioni all'aperto i concessionari potranno anche inserire nuovi sport. (Rer)