Migranti: Cirielli (Fd'I), condivido preoccupazioni Coisp, Lamorgese spalanca frontiere a clandestini

- Il questore della Camera e presidente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli sostiene di condividere "totalmente le preoccupazioni espresse dal segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese rispetto all'entrata in vigore delle modifiche al decreto Immigrazione. Siamo di fronte ad un atto irresponsabile e scellerato del governo Pd-M5s". In una nota Cirielli quindi prosegue: "Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese (esponente tecnico del governo Conte che non rappresenta il popolo) si sta assumendo una grave responsabilità davanti agli italiani, ossia quella di cancellare le norme di contrasto all'illegalità e soprattutto all'immigrazione irregolare, spalancando di fatto le nostre frontiere a migliaia di clandestini. Prepariamoci ad una vera e propria invasione. A farne le spese, ancora una volta, saranno gli italiani che si sentiranno più insicuri e inevitabilmente anche le nostre Forze dell'ordine, da anni sotto organico e quotidianamente vittime di aggressioni proprio da parte dei migranti tanto cari a democratici e grillini. Un governo serio, alla luce della drammaticità che sta assumendo l'emergenza sanitaria da Covid-19, dovrebbe - conclude Cirielli - bloccare porti e frontiere, potenziare il comparto sicurezza e non indebolirlo. Questa decisione è l'ennesima dimostrazione della lontananza di Pd e M5s dai problemi degli italiani". (Com)