Camera: Baldelli (FI) a "Nova", serve accordo tra gruppi per attività in sicurezza

- In questo momento, forse la priorità è quella di fare un calendario, attraverso le intese tra gruppi, che per un verso decongestioni i lavori parlamentari, per un altro consenta di far svolgere l’attività parlamentare in Assemblea e nelle commissioni in sicurezza. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e componente della Giunta per il regolamento di Montecitorio, che oggi si è riunita per una prima valutazione delle ipotesi in campo, alla luce dell’aumento dei contagi da Covid-19 tra i parlamentari. "Nella riunione - ha aggiunto l’esponente di FI - il presidente della Camera, Roberto Fico, ha presentato da questo punto di vista delle proposte che la prossima settimana porterà all’attenzione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Sono proposte che vanno complessivamente approfondite, alcune sono percorribili come quella di sospendere i lavori dell’Assemblea per una settimana al mese, per permettere alle commissioni impegnate in sede referente di riunirsi in presenza nell’emiciclo o nell’auletta dei gruppi parlamentari. Per contro - ha osservato Baldelli - oltre ad un accordo tra i gruppi servirebbe anche un impegno del governo a rendere fluidi i lavori parlamentari, senza ritardi o senza emendamenti, pareri e riformulazioni dell’ultima ora che arrivano nelle commissioni a stravolgere o a introdurre nuovi argomenti nei decreti". (segue) (Rin)