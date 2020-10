Camera: Baldelli (FI) a "Nova", serve accordo tra gruppi per attività in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul voto a distanza per i deputati in quarantena, ha affermato ancora il deputato azzurro, "il presidente della Camera ha detto che intende tenere aperta questa ipotesi e procedere con ulteriori valutazioni per vedere se è una strada percorribile. Secondo noi, di Forza Italia, ci sono ostacoli di natura costituzionale prima che tecnici, che rendono questa eventualità non attuabile. Crediamo, però, che con un calendario concordato, con un rapporto collaborativo sui punti organizzativi delle sedute - ha rilevato il rappresentante di FI - si possa superare una grossa parte dei problemi che ci potremmo ritrovare a breve, fatti salvi naturalmente la diversità di opinioni ed il confronto politico anche duro, se necessario". (segue) (Rin)