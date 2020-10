Camera: Baldelli (FI) a "Nova", serve accordo tra gruppi per attività in sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto, infine, alla legge di Bilancio, Baldelli ha osservato: "Sembra essere una delle principali preoccupazioni della maggioranza, ma ho ricordato nella Giunta per il regolamento che quella del 2019 è stata approvata dalla Camera in un giorno e mezzo. Governo e maggioranza si impegnino, dunque, per un esame vero, in tempi certi, della prossima legge di Bilancio e per non mandarci decreti monstre da 300 articoli. Non si può pensare di muoversi in maniera unilaterale, e perfino a volte sciatta - ha concluso il parlamentare di Forza Italia - e poi pretendere una sorta di diritto parlamentare di emergenza". (Rin)