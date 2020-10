Russia-Germania: Putin su Navalnyj, ho permesso l'espatrio nonostante il divieto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto all'ufficio del procuratore generale di consentire ad Aleksei Navalnyj di lasciare il paese per ricevere delle cure in Germania, nonostante le restrizioni nei suoi confronti in termini di espatrio. "Immediatamente, non appena la moglie di questo cittadino mi si è rivolta, ho immediatamente incaricato la procura di verificare la possibilità di permetterne il viaggio all'estero per cure. C'è un procedimento penale", ha raccontato Putin nel corso del proprio intervento al Valdai Discussion Club. Il presidente russo ha espresso dubbi circa le informazioni sulla scoperta nel corpo Navalnyj di tracce dell'agente nervino di classe Novichok. "Hanno detto che sono state trovate tracce di Novichok. Poi tutto questo materiale è stato trasferito all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) e improvvisamente ci è stato detto che i trattava di qualcos'altro", ha dichiarato Putin. (Rum)