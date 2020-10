Difesa: Putin, cooperazione tecnico-militare aumenta capacità della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione con la Russia nella sfera tecnico-militare aumenta la capacità di difesa della Cina. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel quadro del Valdai Discussion Club. "Non sto nemmeno parlando della nostra cooperazione in ambito militare e tecnico-militare. Qui i nostri rapporti sono tradizionali e i volumi sono cospicui. E non stiamo parlando solo di acquisto e vendita, ma di scambio di tecnologie", ha dichiarato il capo dello Stato russo. Putin ha inoltre affermato che Russia e Cina non hanno bisogno di un'alleanza militare, sebbene non sia una prospettiva da escludere a priori. "È possibile immaginare tutto, ma siamo sempre partiti dal fatto che le nostre relazioni hanno raggiunto un tale grado di interazione e fiducia che generalmente non ne abbiamo bisogno. Ma in teoria possiamo immaginarlo", ha detto Putin. (Rum)