Libia: Marrocco (FI), governo faccia sforzo concreto per pescatori sequestrati

- "Dove sono gli sforzi concreti del governo italiano per i pescatori sequestrati in Libia? Bloccati con la forza e il ministro degli Esteri sostiene che stanno bene e che non renderanno pubbliche le informazioni sulle presunte trattative per riportarli a casa. Ma le famiglie che restano davanti a Montecitorio aspettando informazioni dei loro cari, con grande compostezza, hanno il diritto di sapere qualcosa?". Lo afferma, in una nota, Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia. "Sono passati più di 50 giorni. "È disumano vedere queste donne giorno e notte 'inchiodate' a due passi da palazzo Chigi - continua -. Sono cittadini italiani che per guadagnarsi la pagnotta ora sono trattenuti con forza nelle mani dei libici, a Bengasi, città sotto il controllo del generale Haftar. L'avvocato del Popolo si mettesse una mano sulla coscienza". (Rin)