Cuba: ministro Esteri, blocco Usa ha causato perdite per oltre 5 miliardi di dollari in un anno

- Il blocco economico imposto dagli Stati Uniti all’isola di Cuba ha causato in un anno perdite per oltre 5 miliardi di dollari. Lo ha detto il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez Parrilla, presentando oggi un’informativa sull’impatto economico del blocco nell’ultimo anno. Secondo le stime citate da Rodriguez da aprile 2019 a marzo 2020 il blocco ha causato perdite nell’ordine di 5,5 miliardi di dollari. Parlando in conferenza stampa, il ministro ha dichiarato che il governo di Washington ha rafforzato in modo estremo il blocco, nonostante la pandemia del nuovo coronavirus. In termini pratici, ha aggiunto, ciò significa impedire a Cuba l'accesso ad attrezzature e forniture mediche dagli Stati Uniti o anche da paesi terzi che hanno più del 10 per cento di componenti o tecnologie statunitensi. (Mec)