Lavoro: Bellin (Federlegnoarredo), firma contratto è buon risultato, finalmente rinnovati istituti contrattuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato oggi l’accordo di rinnovo del Ccnl legno, mobile, sughero, arredamento e boschivi e forestali scaduto il 31 marzo 2019. La trattativa è stata complicata anche dall’impossibilità di incontrarsi se non in videoconferenza. “Nonostante il Coronavirus abbiamo voluto fare un vero rinnovo contrattuale e non un accordo ponte come qualcuno suggeriva - dichiara in una nota Gianfranco Bellin capodelegazione di FederlegnoArredo, l’organizzazione delle industrie del settore di Confindustria -. Era importante intervenire su una serie di istituti contrattuali non più al passo con i tempi e con le esigenze delle aziende. Una per tutte, limitare per quanto possibile, gli effetti del cosiddetto Decreto dignità su lavoro a tempo determinato e lavoro somministrato; siamo riusciti, nei limiti di deroga ammessi dalla legge e nonostante ci siamo trovati di fronte a posizioni ideologiche e preconcette di qualcuno, a condividere un testo che permette almeno in parte, alle aziende di affrontare un mercato reso ancora più discontinuo e imprevedibile dalla pandemia”. L’accordo poi – fa sapere FederlegnoArredo - modifica il sistema delle relazioni sindacali, della bilateralità, della flessibilità, inserisce il tema delle lavorazioni stagionali, incrementa la contribuzione al fondo di pensione complementare Arco. È stata poi stabilita un’integrazione salariale del 30% a carico delle aziende per le lavoratrici nel periodo di maternità facoltativa. (segue) (Com)