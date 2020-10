Lavoro: Bellin (Federlegnoarredo), firma contratto è buon risultato, finalmente rinnovati istituti contrattuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le questioni economiche sono state previste erogazioni di 25 euro dal primo ottobre 2020 per il recupero dell’inflazione pregressa, e di 25 euro da gennaio 2021 a fronte degli incrementi di produttività e di flessibilità. Viene poi riconfermato il meccanismo di rivalutazione delle retribuzioni per il 2021 e il 2022 basato sull’indice Ipca dell’anno precedente. Una voce importante è quella del welfare: verranno versati 100 euro una tantum per ciascun lavoratore destinati alla pensione complementare. “Abbiamo deciso di arrivare alla firma dell’accordo, nonostante la manifesta volontà di qualcuno di far saltare il tavolo per motivi esterni ed estranei al settore e alle sue dinamiche. Credo - conclude Bellin - sia un buon risultato all’interno di quelle che sono le regole stabilite negli accordi interconfederali. Voglio fare un ringraziamento pubblico a quelle controparti che hanno lavorato per raggiungere il fine in un corretto confronto”. (Com)