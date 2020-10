Russia: Putin, la mia presidenza prima o poi finirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia presidenza prima o poi finirà": lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, nel suo intervento odierno al Valdai Discussion Club. "La mia presidenza prima o poi finirà, me ne rendo perfettamente conto", ha dichiarato Putin, in risposta ad alcune domande sulla sua possibile rielezione. Gli emendamenti alla Costituzione, secondo Putin, non mirano ad "azzerare" i mandati presidenziali, ma allo sviluppo del Paese, rafforzando la sovranità della Russia. "Gli emendamenti alla Costituzione mirano non solo a dare all'attuale capo dello Stato il diritto di essere eletto nel 2024, o anche in un secondo momento. Sono finalizzati, questi cambiamenti, principalmente a rafforzare la sovranità dalla Federazione Russa, per delineare le nostre prospettive di sviluppo, per creare basi costituzionali fondamentali per lo sviluppo dell'economia, della sfera sociale", ha dichiarato Putin. (Rum)