Difesa: primo giorno ministeriale Nato, focus su Burden sharing e missione dell'Alleanza

- Ha preso il via oggi la due giorni della ministeriale Nato. Riunione - svolta in videoconferenza - presieduta dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg alla quale ha preso parte il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Sul tavolo dei titolari dei dicasteri diverse questioni prioritarie per l’Alleanza. In particolare: il Burden Sharing, il rafforzamento della deterrenza e della difesa dell’Area Euro-Atlantica e le missioni in Afghanistan e Iraq. Riguardo al Burden Sharing, si legge in un comunicato, Guerini ha confermato che l'impegno dell'Italia rimane costante e concreto: “Siamo riusciti, nonostante la crisi, a mantenere invariate le spese per la Difesa nel 2020 e confermiamo il nostro impegno a tendere verso l’allineamento del nostro budget alla media della spesa dei Paesi europei”. L’Italia, quindi, conferma il suo ruolo in seno all'Alleanza rimanendo stabilmente tra i primi contributori nelle operazioni e missioni. (segue) (Com)