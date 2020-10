Camera: Borghi (Pd), grazie a noi primi passi verso un diritto parlamentare in era pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riunione di oggi alla Camera della Giunta per il regolamento "per la prima volta, dopo mesi di nostra insistenza, da un lato si è preso atto che occorre innovare il modo con il quale i parlamentari lavorano per renderlo compatibile con le esigenze di profilassi e salute, e dall'altro sono state messe sul campo, da parte del presidente Fico, una serie di possibili soluzioni di natura tecnica". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Enrico Borghi, della presidenza del gruppo Pd alla Camera. "A mio personale giudizio - prosegue Borghi - si sarebbe dovuti arrivare prima, molto prima. Ma in ogni caso, finalmente qualcosa si muove, e questo è oggettivamente ascrivibile all'azione del Pd". (segue) (Rin)