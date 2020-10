© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al concorso straordinario per il reclutamento di 32 mila docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado era presente oggi in aula oltre l’88,6 per cento di candidati sul totale previsto, pari per la prima giornata di prove a 1.645. Lo riferisce il dicastero dell'Istruzione. (Rin)