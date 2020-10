© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ospedale in Fiera di Milano da domani inizierà ad accogliere i primi pazienti. Lo comunica in una nota Regione Lombardia spiegando che la decisione è dovuta al fatto che “il numero dei ricoverati in terapia intensiva ha superato oggi quota 150, indicatore oltre il quale era stato deciso di riattivare l'ospedale in Fiera a Milano”. (Rem)