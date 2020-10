Energia: Soria (Assocostieri) a "Nova", proseguire con continuità su via del Green New Deal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La traiettoria da seguire per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che propone il Green New Deal a livello europeo dovrà seguire la linea tracciata con la direttiva “Dafi’ - che impone la realizzazione di maggiori infrastrutture per combustibili alternativi al petrolio -, valorizzando i terminali già esistenti sul territorio. Ne è convinto il direttore generale di Assocostieri, Dario Soria, che in un commento ad “Agenzia Nova” in occasione della 15ma edizione del salone Oil&nonOil in corso a Verona ha sottolineato l’importanza di garantire “una continuità” d’azione per il cambio di paradigma energetico auspicato. Soria ha spiegato che in questo senso Assocostieri può contare da un lato sulla logistica di tre terminali di rigassificazione rappresentati dall’associazione, dall’altro sulla filiera di sviluppo di nuovi impianti in realizzazione ad Oristano e Ravenna. “La transizione sarà lunga”, ha osservato Soria, per il quale in questo quadro è necessario “cercare di mantenere come punto di orientamento la valorizzazione e capitalizzazione delle infrastrutture esistenti”: da questo punto di vista - ha proseguito - il gas naturale liquefatto (Gnl) per la flessibilità e la disponibilità che lo caratterizza è un combustibile che ben si presta sia ai combustibili pesanti che al settore marino. In Italia a fine giugno si contavano 81 distributori di Gnl - presto saranno un centinaio - con un record di 2.500 mezzi pesanti (oltre 3mila se si contano quelli provenienti dall’estero), mentre per quanto riguarda il settore marino non va dimenticato che questo è responsabile dell’11 per cento delle emissioni totali e di un quarto dei consumi di energia. Per i suoi pregi ambientali e la buona disponibilità, ha concluso Soria, il Gnl non può’ non avere un ruolo centrale nello sviluppo di una nuova mobilità e panorama energetico. (Res)