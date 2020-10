Bolivia: elezioni generali, il Mas ottiene maggioranza assoluta in entrambe le Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimiento al socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha ottenuto la maggioranza assoluta in entrambe le Camere nelle elezioni generali e presidenziali in cui si è imposto anche il suo candidato alla presidenza, Luis Arce, con oltre il 54 per cento delle preferenze. E' quanto emerge dalle proiezioni basate sul computo ufficiale di oltre il 95 per cento delle schede scrutinate ad oggi, che assegna al Mas 21 seggi su 36 al Senato, e 73 seggi su 130 alla Camera dei deputati. Il partito di Morales non sarebbe in grado tuttavia di riproporre la maggioranza dei due terzi di cui aveva goduto durante gli ultimi due mandati fino ad ottobre del 2019. In questo senso i deputati e senatori del Mas dovranno concordare con altri schieramenti politici la designazione di alcune cariche dello Stato e della magistratura, ed eventualmente la modificazione di articoli della Costituzione. (segue) (Brb)