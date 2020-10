Sport: Palazzo Lombardia si illumina di rosa per passaggio Giro d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del passaggio del Giro d'Italia nel territorio Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, si illumina di rosa per festeggiare il passaggio della corsa ciclistica richiamando l'iconica Maglia Rosa, simbolo non solo dello sport italiano, ma anche della cultura Made in Italy. "Il territorio di Regione Lombardia - ha commentato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport di Regione Lombardia - è per sua natura un binomio perfetto tra sport e natura e offre tantissime opportunità per coniugare importanti eventi sportivi con la nostra regione. Sono tantissime le iniziative che ogni anno mettiamo in campo per avvicinare i cittadini allo sport". Per Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, "ancora una volta le splendide vette della nostra regione decideranno la volata finale per la conquista della Maglia Rosa. I nostri Nibali, Pozzovivo e Masnada, pur con importanti distacchi da recuperare, fanno sognare l'impresa all'ingresso in Lombardia di un'edizione che è stata fortemente condizionata dal coronavirus. Il Giro non si è arreso e, nonostante tante traversie, si appresta ad assegnare la vittoria finale con l'entusiasmo di tifosi e appassionati. Anche noi non ci arrendiamo e vediamo rosa per il futuro, nella speranza di vincere al più presto il Covid, per tutta la Lombardia, per tutta l'Italia e il mondo intero". L'occasione del passaggio del Giro è trampolino per il risveglio della passione della bicicletta, mezzo ideale per scoprire e riscoprire le grandi bellezze storiche e paesaggistiche del territorio lombardo.(com)