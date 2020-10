Trasporto aereo: siglato atto d'intesa tra Enac e Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 ottobre, il presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) e il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica hanno avuto un breve incontro nelle sale storiche di Palazzo Aeronautica, a Roma, per suggellare la sottoscrizione dell’atto d'intesa tra Enac e l’Aeronautica militare, avvenuta ieri in forma digitale disgiunta. Lo riferisce un comunicato stampa congiunto. L’accordo, che regola i rapporti tra le due Istituzioni nazionali responsabili nei settori dell’aviazione civile e militare, è il risultato di un lungo percorso che ha visto un intenso lavoro di squadra tra le due amministrazioni. Al tempo stesso, rappresenta un fondamentale punto di partenza per imprimere rinnovato vigore e slancio ai rapporti tra Am ed Enac, due eccellenze nazionali che intendono continuare a sostenere e potenziare con sempre maggiore sinergia il “sistema Paese” nelle aree di comune interesse. L’intesa declina in maniera puntuale, efficace e pragmatica l’implementazione dei Regolamenti europei nel quadro delle attribuzioni che l’ordinamento nazionale riconduce alle due Istituzioni, affinché l’uso flessibile dello spazio aereo da parte dei molteplici utenti, compresi quelli istituzionali che impiegano aeromobili di stato, sia sempre garantito in piena sicurezza. (segue) (Com)