Imprese: gruppo Danieli, oltre 62 milioni di euro di utili per il 2019-2020

- Ricavi per 2,8 miliardi di euro, un'Ebitda di 187,7 milioni di euro e un utile netto pari a 62,4 milioni di euro. Sono i numeri presentati oggi dal gruppo Danieli in una conferenza stampa sui risultati dell'esercizio 2019-2020. "Quest'anno abbiamo ricevuto con soddisfazione due ordini importanti, che mettono un punto esclamativo sugli investimenti in ricerca, idee e innovazione che abbiamo fatto negli ultimi due anni", ha sottolineato il presidente del gruppo Danieli, Gianpiero Benedetti. Da un lato, "un ciclo integrato senza carbone in Russia, che è più o meno quello che stanno discutendo da anni per l'acciaieria di Taranto in Italia", mentre dall'altro si è dato vita alla "prima acciaieria ibrida al mondo, che può essere alimentata da energia alternativa. Siamo soddisfatti - ha affermato Danieli - e credo sia solo un inizio perché progressivamente, nei prossimi anni, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti ma anche in Cina, il tema dell'acciaio verde sarà centrale. Noi arriviamo preparati". Per quanto riguarda l'esercizio 2020-2021, invece, il gruppo prevede ricavi per 2,9-3,1 miliardi di euro. (Rin)