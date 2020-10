Enti locali: Anci attribuisce a sindaco Monza delega "Istruzione e politiche educative"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al sindaco di Monza Dario Allevi è stata affidata la responsabilità del settore "Istruzione e Politiche Educative" di Anci. La delega gli è stata attribuita dal presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, Antonio Decaro. "Questa nomina è per me motivo di grande soddisfazione - commenta in una nota Dario Allevi. È una delega 'pesante' perché, come sappiamo tutti, il mondo della scuola ancor più in questa fase di emergenza sanitaria è sotto pressione. Dobbiamo lavorare - continua il primo cittadino monzese - per formulare e portare avanti proposte utili a sostenere l'attività scolastica, in prima linea nella battaglia contro questo maledetto virus. Dobbiamo rivendicare con forza il valore dell'istruzione, soprattutto in un momento così difficile, e dobbiamo diventare capaci di comunicare il buon governo dei nostri Comuni, spesso lasciati soli in trincea dai livelli decisionali governativi". Nello specifico, il sindaco sarà responsabile di seguire l'evoluzione normativa e tutte le politiche relative a "Istruzione e Politiche Educative" e di sostenere le proposte che dovrà di volta in volta assumere. Nello svolgimento del suo incarico, dario Allevi riferirà direttamente al presidente di Anci.(com)