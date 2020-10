Energia: Omc2021, da esperienza oil and gas verso un mix sempre più low carbon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 15ma edizione di Omc, in programma a Ravenna dal 25 al 27 maggio 2021, si occuperà della sfida primaria della transizione energetica partendo proprio dal percorso già avviato dall’industria oil&gas nell’ultimo decennio, per andare verso un mix energetico sempre più low carbon, con una prospettiva olistica, includendo tutte le forme di energia e allargando la platea dei player energetici: per questo ci piace parlare di Omc2021 come della Conferenza del Mediterraneo sull’energia e non più soltanto di Conferenza offshore. Così Monica Spada (Eni), presidente di Omc2021, ha introdotto la presentazione della prossima edizione dell’evento internazionale legato al mondo dell’energia, che conferma il suo svolgimento nella tradizionale sede dell’area del Pala De André. Stando al relativo comunicato stampa, Spada ne ha parlato in chiusura di Rem2020, serie di conferenze online dedicate in particolar modo all’energia post pandemica e agli sviluppi futuri. Il tema scelto per la 15ma edizione di Omc ”Ripensare l’energia insieme: creare alleanze per un futuro energetico sostenibile”, prosegue la nota, risulta ancora più sfidante nell’attuale contesto di pandemia, perché racchiude la duplice sfida che ci troviamo di fronte: da un lato, accelerare con la transizione energetica per essere sostenibili in uno scenario di lungo termine; dall’altro, resistere per superare e contrastare il collasso economico nel breve periodo. (segue) (Com)