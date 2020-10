Energia: Omc2021, da esperienza oil and gas verso un mix sempre più low carbon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente report dell’Iea - World Energy Outlook, prosegue la nota, descrive diversi scenari con proiezioni di ritorno ai livelli pre-crisi tra il 2023 e il 2025 , a seconda delle risposte politiche, delle strategie per la ripresa che verranno messe in campo in soccorso e a sostegno degli obiettivi e progetti di energia sostenibile. Per meglio raccogliere questa sfida che guarda al futuro, Omc farà leva sull’importante eredità di Rem e delle precedenti edizioni della Conference che nel 2019 ha ospitato 24 mila visitatori di 33 paesi diversi, apportando però alcuni importanti cambiamenti. Innanzitutto il nome, come detto, perché comprenderà tutte le forme di energia e non più soltanto l’offshore. Nell’ottica di integrare i tradizionali topic upstream con temi della transizione energetica in tutte le sue tipologie, prosegue la nota, il nuovo Comitato scientifico ha allargato i confini delle proprie competenze integrando esperti portatori di un punto di vista focalizzato sulla sostenibilità di lungo termine, quindi dal mondo delle rinnovabili, dell’economia circolare e della digitalizzazione. “Sarà proprio questa la forza di Omc, perché offrirà una visione più comprensiva, essenziale per ampliare l’orizzonte della conferenza”, ha aggiunto Monica Spada. (Com)