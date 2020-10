Carburanti: Balboni (Federmetano) a "Nova", Lombardia esempio virtuoso rete metano, ora serve omogeneità a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia è un esempio "virtuoso" di allargamento della rete di distributori metano, con un'offerta sul territorio che è passata in breve tempo da una sessantina di terminali a più di 200. Lo ha sottolineato ad "Agenzia Nova" la presidente di Federmetano Licia Balboni, parlando a margine della 15ma edizione del salone Oil&nonOil organizzato da Veronafiere e Mirumir in corso a Verona. Secondo la presidente di Federmetano, la Regione Lombardia ha saputo far tesoro della conoscenza del territorio per sviluppare la rete metano ma deve ancora fare i conti con la poca domanda circolante. Da questo punto di vista, secondo la presidente di Federmetano, la situazione è migliore nella Regione Emilia Romagna, che oltre ad avere un numero elevato di impianti può contare su un circolante di circa il 7 per cento, cifra che sale al 10 per cento in Umbria con dati positivi anche nelle Marche. Per quanto riguarda le altre regioni, per Balboni la Sardegna diventerà probabilmente un nuovo territorio sul quale sviluppare una rete omogenea, sulla spinta dello stabilimento in costruzione a Oristano. (Res)