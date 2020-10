Imprese: 4Ward360 aderisce al progetto STEAMiamoci di Assolombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 4Ward360 ha aderito al progetto STEAMiamoci di Assolombarda per promuovere azioni concrete per ridurre il gender gap. Le competenze STEM - riferisce una nota - sono e saranno le competenze del futuro. "Aderisco con la mia azienda con convinzione perché questo progetto sostiene l’importanza delle donne nel tessuto culturale e produttivo, trovare misure per aumentarne incidenza e valore". Lo dice la presidente di 4Ward360 Sabrina Zuccalà. Tutti i progetti e gli eventi STEAMiamoci promuovono concretamente la diversità di genere nel mondo imprenditoriale e in tutte le professioni scientifiche, tecnologiche e informatiche, anche attraverso attività di formazione e orientamento scolastico. (Com)