Covid: a Milano crescono ancora i contagi (2.031), di cui 917 in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano i nuovi casi sono 2.031, di cui 917 in città. A comunicarlo in una nota è Regione Lombardia nel quotidiano bollettino sulla diffusione del Covid-19 sul territorio. Crescono ancora quindi i dati nel capoluogo lombardo, dove ieri i nuovi casi si fermavano a 1858, di cui 753 a Milano città. Calano invece i contagi nella provincia di Monza (298) contro gli oltre 600 di ieri, a Brescia 194, a Pavia 167, a Lecco 70 e a Cremona 70. Crescono i nuovi casi positivi in tutte le altre province lombarde rispetto a ieri. Nel dettaglio: a Bergamo 129, a Como 328, a Lodi 79, a Mantova 83, a Sondrio 95 e a Varese 393. (Rem)