Imprese: Generali, Fitch conferma il rating Ifs ad “A-“

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating internazionale Fitch ha annunciato oggi di aver confermato il giudizio sulla solidità finanziaria (Insurance financial strength – Ifs) di Generali ad “A-“. Stando al relativo comunicato stampa, l’agenzia ha anche confermato il giudizio “BBB+” sul merito di credito (Issuer default rating – Idr), mentre l’outlook rimane sempre stabile. I rating, secondo la nota, riflettono la solida posizione di capitale di Generali e l’ottimo profilo di business, grazie soprattutto alla posizione di leadership in paesi come Italia, Germania e Francia. La leva finanziaria del Gruppo, prosegue la nota, è considerata moderata rispetto ai suoi rating. (Com)