Brasile: Huawei annuncia lancio batterie elettriche da associare a fotovoltaico (2)

- In Brasile Huawei è attualmente leader nella fornitura di inverter solari, apparecchiature utilizzate per trasformare l'energia raccolta dai pannelli, detenendo il 30 per cento del mercato. Per la società, tuttavia, la traiettoria del Brasile in quest'area è solo all'inizio. "Questo settore è ancora molto piccolo rispetto al mercato totale, se parliamo in termini di matrice energetica, la parte solare rappresenta meno del 2 per cento. Quindi pensiamo che l'industria solare abbia davvero un futuro molto brillante in Brasile", ha affermato Wang. "Huawei ha avviato l'attività nel settore fotovoltaico in Brasile alla fine del 2016 e in tre anni circa è già diventata leader di mercato", ha aggiunto. (Brb)