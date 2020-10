Covid: Gallo (M5s), le palestre sono sicure e vanno salvaguardate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sono recato a fare un sopralluogo di alcune palestre, ce ne sono tante che rispettano le norme anti – covid, hanno gli igienizzanti, fanno accedere poche persone alla volta, insomma sono palestre sicure e come tali, vanno salvaguardate". Lo ha dichiarato in un video su facebook il deputato del movimento 5 stelle Luigi Gallo: "Sport e scuola devono essere tutelate anche attivando subito i controlli per chi non rispetta le norme. Sport e scuole migliorano il nostro benessere mentale, mai come ora importantissimo. Noi come M5S ci impegneremo a tutelarle e spero che gli altri partiti di maggioranza non ci vadano contro, ognuno deve fare la sua parte". (Ren)