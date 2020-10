Difesa: 4Ward360 fornitore delle mascherine dell’operazione Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 4Ward360 è il fornitore delle mascherine dell’operazione Eunaform-Med Irini. "Riingrazio il comandante dell’operazione Ue, il contrammiraglio Fabio Agostini che ha scelto la nostra azienda per garantire i suoi uomini avendo piena fiducia nel nostro prodotto d’avanguardia - dichiara in una nota Sabrina Zuccalà, presidente di 4Ward360 - il nostro tessuto ha un reticolo in scala nanometrica, che impedisce a ciò che è più grande di passare, riuscendo dunque a proteggerci meglio. In questi mesi delicati per la spaventosa diffusione della pandemia Covid 19 il nostro laboratorio di nanotecnologie ha continuato a studiare nuovi formulati tecnologici che potessero essere utili per chi, come sanitari e medici e Forze dell’ordine o altri professionisti costretti a lavorare, mettono a rischio la loro via per tutti noi. Il prodotto finale ha un formulato interamente bio e presenta caratteristiche specifiche, è infatti antibatterico, anti-smog e idrorepellente. Tutte queste peculiarità, hanno una efficacia testata e certificata. Le mascherine trattate, sono lavabili e sono utilizzabili più e più volte. Sono orgogliosa - conclude la Zuccalà - di poter, tramite le nostre ricerche, dare un contributo al Paese". (Com)