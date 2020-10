Ue: dichiarazione comune dei ministri Difesa di Germania, Portogallo e Slovenia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni di Kramp-Karrenbauer, Gomes Cravinho giungono a seguito di una videoconferenza che i tre ministri della Difesa hanno tenuto nella giornata di oggi. Nel corso dei colloqui, sono stati discussi lo stato attuale dell'impegno per la difesa europea. Come rende noto il ministero della Difesa tedesco, i temi hanno incluso la Cooperazione strutturata permanente (Pesco), lo Strumento europeo per la pace (Epf), la Bussola strategica e il Fondo europeo per la difesa (Edf). La troika è formata dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Ue e dai suoi due successori. La Germania svolge l'incarico dal primo luglio scorso al primo gennaio 2021. Il Portogallo seguirà da allora alla fine di luglio del prossimo anno, quando verrà avvicendato dalla Slovenia per i sei mesi successivi. (Geb)