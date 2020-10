Russia: Putin, se Navalnyj è stato avvelenato condurremo un'indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'oppositore russo Aleksej Navalnyj è stato avvelenato, verrà condotta un'indagine, ma sono necessarie ulteriori informazioni che non vengono fornite. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo oggi al Valdai Discussion Club. "Sfortunatamente, abbiamo avuto casi in cui sono stati assassinati personaggi pubblici e imprenditori. E su tutto questo si è indagato in Russia; sono state comminate pene. Anche in questo caso siamo pronti a lavorare con piena dedizione", ha detto Putin. (Rum)