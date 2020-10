Imprese: De Chirico (Fi), in piazza con imprenditori dei locali, governo dia aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro De Chirico, consigliere comunale Forza Italia Milano, dichiara in una nota: "Questo pomeriggio ho partecipato alla manifestazione organizzata dai gestori dei locali notturni e delle piste da ballo per esprimere vicinanza a un settore dimenticato da tutti. Dal mese di aprile ho chiesto più volte un'audizione della categoria nella commissione Lavoro del Comune di Milano per ascoltare criticità e proposte. Mi è stato risposto che la questione è di competenza governativa. Sono allibito davanti a tanta supponenza, il Comune avrebbe potuto fare molto soprattutto per contrastare la movida selvaggia. Forse oggi non saremmo in queste condizioni se alle discoteche fosse stato concesso di aprire nel pieno rispetto delle norme. Ormai è tardi: molti imprenditori rischiano di fallire e migliaia di lavoratori di perdere il posto. Servono aiuti economici da parte del governo e servono subito. L'amministrazione comunale promise di farsi da tramite con il governo dello stesso colore politico, ma ad oggi nulla è stato fatto, se non continuare a chiedere il pagamento delle tasse".(Com)