Imprese: Confturismo-Confcommercio, rafforzare e prorogare aiuti al 2021

- Sono dati drammatici quelli del turismo italiano: rispetto allo scorso anno, solo tra marzo e giugno del 2020, secondo i dati di Istat e Bankitalia, c’è stata una riduzione degli arrivi di turisti italiani e stranieri nelle strutture ricettive dell’87 per cento con un calo della spesa dell’82 per cento, mentre a luglio, secondo i dati della Nadef, si è registrato un ulteriore crollo del 60 per cento della spesa degli stranieri in Italia e del 56 per cento della spesa degli italiani all’estero. Ciò a fronte di un’estate che, nel complesso, ha visto arrivare in Italia un turista straniero su quattro e ben il 40 per cento degli italiani che non sono praticamente andati in vacanza. È quanto si legge in una nota di Confturismo-Confcommercio in audizione oggi in commissione Industria del Senato sui “Sistemi di sostegno e promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio”. Il turismo, prosegue la nota, è stato il primo settore a percepire gli effetti della crisi del Covid-19 già da febbraio, con la chiusura dei voli dalla Cina, Hong Kong e Taiwan, e si presuppone che sarà anche l’ultimo a superarla. (segue) (Com)