Imprese: Confturismo-Confcommercio, rafforzare e prorogare aiuti al 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai provvedimenti trasversali messi in campo da governo e Parlamento per mitigare gli effetti della crisi, prosegue la nota, anche quelli specifici per il settore devono essere prorogati, estesi e rafforzati almeno per la prima parte del 2021: dall’esenzione Imu al tax credit sulle locazioni, dal supporto per la riqualificazione turistica ai contributi a fondo perduto per agenzie di viaggi, guide e accompagnatori turistici. Ma, si legge nel documento, bisogna anche estendere al turismo il superbonus 110 per cento (nell’ottica della transizione verde che ci si chiede per accedere ai fondi del Recovery fund) e riattivare il tax credit per la digitalizzazione, anche in questo caso nella logica della digital transition che chiede l’Europa. Riforma delle professioni turistiche, intervento normativo sulle locazioni brevi, sviluppo dei distretti turistici e rinvio delle scadenze di imposte e versamenti contributivi previste di qui a fine anno, conclude la nota, dovranno completare il quadro degli interventi più urgenti. Bisogna poi attivare velocemente il processo di definizione dei piani del turismo da inserire nel Pnrr per il Recovery fund, sul quale Confturismo-Confcommercio conferma di non essere stata chiamata fino ad ora a dare il proprio contributo. (Com)