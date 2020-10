Serbia-Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu esamina oggi il rapporto sull'attività Unmik (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora il banco di prova non è solo la volontà di Pristina di risolvere i problemi attraverso il dialogo, ma anche la capacità dell'Unione europea come mediatore nel dialogo di garantire l'attuazione dell'accordo", ha detto il direttore dell'Ufficio per il Kosovo. Il tema è stato affrontato anche nel corso dell'incontro tra Lajcak e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, il 15 ottobre. "Ho insistito sulla piena attuazione dell'accordo di Bruxelles (del 2013)", ha dichiarato Vucic in una conferenza stampa successiva all'incontro. Belgrado, ha detto il capo dello Stato, è pronta a proseguire il dialogo ogni volta che una tappa sarà programmata a Bruxelles ma l'attuazione dell'accordo già sottoscritto dalle parti "è una condizione senza la quale il dialogo non può essere proseguito con successo". L'inviato Ue Lajcak ha dichiarato, nella conferenza stampa tenuta nei giorni scorsi a Villa Mir, che tutto ciò che è stato concordato a Bruxelles deve essere rispettato. Lajcak ha aggiunto che gli elementi che riguardano la costituzione della comunità di municipi serbi sono già stati concordati e sottoscritti. Il passo successivo, ha precisato Lajcak, deve essere quello di negoziare lo status della comunità. (Seb)