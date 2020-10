Kosovo: ex ministro Tahiri, Dipartimento della Difesa Usa apra ufficio a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero aprire un ufficio del Dipartimento della Difesa in Kosovo: lo ha detto l'ex ministro per il Dialogo kosovaro, Edita Tahiri, commentando la recente apertura di una sede di rappresentanza del ministero della Difesa russo in Serbia. "La Russia sta atterrando in Serbia con l'ufficio del suo ministero della Difesa. Ora gli Stati Uniti devono atterrare in Kosovo con un ufficio del Dipartimento della Difesa. E' tempo che la Nato completi l'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali, Kosovo incluso, al fine di ostacolare le ambizioni geopolitiche della Russia nella regione balcanica", ha dichiarato Tahiri tramite Facebook. (Kop)