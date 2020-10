Venezuela: governo condanna come "ingerenza" risoluzione Osa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha descritto come un'ingerenza la risoluzione dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) che definisce illegittimo il governo venezuelano del presidente Nicolas Maduro, chiede lo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed eque e chiede il rispetto dei diritti umani nel paese. “La morente Osa non ha mai cessato di essere un semplice ministero delle colonie degli Stati Uniti, lo strumento per eccellenza della dottrina Monroe”, ha scritto Arreaza sul suo account Twitter. (segue) (Vec)