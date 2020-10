Venezuela: governo condanna come "ingerenza" risoluzione Osa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente panamericano riafferma la legittimità dell'Assemblea nazionale, il parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni sono da tempo non riconosciute dal governo, e il rafforzamento del sostegno agli attori democratici nel ripristino pacifico della democrazia, invitando il Segretario generale, Luis Almagro, a presentare rapporti periodici sul Venezuela al Consiglio permanente e il rispetto della risoluzione. Di più, al titolare dell'organismo si chiede di attivare i suoi "buoni uffici" perché di intesa con "organizzazioni internazionali rilevanti", si formulino raccomandazioni agli stati membri "su possibili azioni e iniziative in appoggio agli sforzi del popolo venezuelano che conducano verso il ripristino della democrazia in Venezuela". (segue) (Vec)