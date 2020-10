Venezuela: governo condanna come "ingerenza" risoluzione Osa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina aveva difeso la sua intenzione di non aderire al testo ribadendo le critiche a un approccio ritenuto troppo ideologico sul tema. "Non siamo stati inclusi nei colloqui sul progetto di mozione, credo che saremo testimoni una volta di più di una divisione dell'America Latina basata esclusivamente su ciò che si pensa in relazione al Venezuela", ha affermato il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, nel corso del suo intervento all'Assemblea. "L'Osa deve essere uno strumento di contenimento e un garante della pacificazione, non un giudice o un gendarme politico", ha aggiunto il rappresentante di Buenos Aires. Secondo il governo argentino a causa del predominio del dossier Venezuela nell'agenda dell'Osa ci sono temi che vengono tralasciati. "L'integrazione, la produzione, lo sviluppo economico, la cooperazione in materia sanitaria, la cooperazione tra paesi sono tutti temi passati in secondo piano mentre continuiamo a discutere di uno solo, l'Argentina si chiede come si è arrivati a questo punto e a chi conviene", ha concluso Solà. (Vec)