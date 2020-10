Camera: in prossima conferenza capigruppo discussione su ipotesi su lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toccherà alla prossima conferenza dei capigruppo di Montecitorio, prevista per mercoledì 28 ottobre alle 13, discutere le ipotesi avanzate oggi dal presidente della Camera Roberto Fico durante la riunione della Giunta per il regolamento, per consentire lo svolgimento dei lavori parlamentari alla luce dei vari casi di positività al Covid-19 riscontrati tra i deputati. E’ quanto riferisce chi ha partecipato ai lavori odierni della Giunta. Tra le ipotesi delineate, quella di organizzare i lavori di Aula e delle commissioni a settimane alternate. Un’eventualità, come conferma ad "Agenzia Nova" uno dei presenti alla riunione, prevista del resto dallo stesso regolamento di Montecitorio, con l’obiettivo di scongiurare situazioni di pericolo. Si è, poi, affrontata anche la questione del voto a distanza, limitata all’attuale situazione di straordinarietà ed emergenza, per i deputati in quarantena: possibilità su cui si sarebbe manifestata la contrarietà del centrodestra - Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia - e di Italia viva. (Rin)