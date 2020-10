Covid: sono 16.079 i nuovi casi, 170.392 i tamponi effettuati e 136 i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 16.079 nuovi casi, contro i 15.199 di ieri, per un totale di 465.726. Aumenta il numero di decessi che va dai 127 di ieri ai 136 di oggi, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 36.968. Diminuisce il numero dei tamponi che va dai 177.848 di ieri ai 170.392 di oggi. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è di 259.456 (+2.082), mentre il totale degli attuali positivi sale a 169.302 (+13.860). Al momento sono 9.694 (+637) i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 992 persone (+66). Sono poi 158.616 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (4.125), seguita da Piemonte (1.550), Campania (1.541), Veneto (1.325), Lazio (1.251), Toscana (1.145).(Rin)