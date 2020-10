Clima: Morassut (Pd), domani a Consiglio ambiente, siamo a battute finali di scelta epocale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge europea per il clima e l'adozione di conclusioni sul tema della biodiversità saranno all'ordine del giorno del Consiglio Europeo che si terrà domani mattina a Lussemburgo. A rappresentare l'Italia con gli altri Ministri dell'Ambiente europei, il sottosegretario Roberto Morassut. "Siamo alle battute finali di una decisione epocale che richiede coraggio, unità e determinazione - scrive in una nota -. L'Europa, attraverso le proposte di riduzione delle emissioni clima-alteranti del Parlamento e della Commissione europea, rispettivamente al 60 e 55 per cento per il 2030, ha oggi la possibilità di modificare le modalità di sviluppo che fino ad ora hanno seguito modelli non basati sulla sostenibilità ambientale, rivelandosi fallimentari. Serve una strategia di crescita mirata a trasformare l'Ue in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, verso la neutralità climatica già fissata per il 2050" ha dichiarato il sottosegretario. (Com)