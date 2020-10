Tunisia-Francia: Le Drian firma a Tunisi accordi del valore complessivo di 138 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia e la Tunisia hanno firmato oggi due accordi del valore complessivo di 138 milioni di euro. E’ questo il principale risultato della visita a Tunisi del ministro per l'Europa e gli Affari Esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian. Quest’ultimo è stato ricevuto oggi al Palazzo di Cartagine dal presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saed. Il primo accordo è relativo alla concessione di 100 milioni di euro alla Tunisia nell'ambito di una prima tranche del programma a sostegno delle politiche governative in materia di riforma economica. Il secondo documento, del valore di 38 milioni di euro, legata al rafforzamento dell'approvvigionamento idrico nella regione della Grande Tunisi. Il capo dello Stato tunisino, nell’incontro con Le Drian, ha condannato con forza il recente attentato avvenuto in Francia, invocando un “nuovo approccio basato principalmente sulla lotta alle cause profonde di questo fenomeno diffuso in tutto il mondo”. Saied ha ricordato che anche la Tunisia, a sua volta, è vittima dell’estremismo che viene alimentato da oltreconfine. (segue) (Tut)