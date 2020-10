Tunisia-Francia: Le Drian firma a Tunisi accordi del valore complessivo di 138 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro si è discusso, tra le altre cose, anche della crisi in Libia. Il presidente tunisino ha sottolineato a tal proposito il ruolo della diplomazia tunisina nel dialogo tra le parti libiche a novembre, quando il paese ospiterà il Foro di dialogo politico, sottolineando la necessità di sostenere i libici nell'intraprendere loro stessi la ricerca di soluzioni che esprimano la volontà del popolo libico soltanto. Se è necessario che altri paesi intervengano, ha aggiunto Saied, “allora non è in questa fase, poiché più alto è il numero degli intervenienti, più la situazione diventa complessa”. Il presidente della Repubblica ha ribadito il “categorico rifiuto” della Tunisia alla divisione della Libia. “Il nostro Paese, insieme al popolo libico, è uno più colpiti dalla situazione”, ha detto il capo dello Stato. Said ha altresì espresso il suo apprezzamento per il sostegno della Francia alla Tunisia, dicendosi soddisfatto della firma di due accordi avvenuta a oggi. (segue) (Tut)