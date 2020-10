Tunisia-Francia: Le Drian firma a Tunisi accordi del valore complessivo di 138 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro si è anche discusso dei preparativi in corso per ospitare sull’isola di Djerba il Summit della francofonia nel 2021. Da parte sua, Le Drian ha elogiato l'eccellente livello raggiunto dai rapporti di partenariato tra i due Paesi, annunciando che il suo Paese invierà, nei prossimi giorni, aiuti medici di valore 500 mila euro nell'ambito di una collaborazione bilaterale per far fronte alla pandemia del coronavirus, oltre alla volontà di finanziare la costruzione di un ospedale a Gafsa. Le Drian ha infine elogiato il successo della cooperazione tra i due Paesi in seno al Consiglio di sicurezza, come testimoniato dalla ratifica unanime della risoluzione 2532 sulla lotta contro la pandemia "Covid-19" per chiedere un coordinamento continuo tra le due parti sulle più importanti questioni regionali e internazionali di comune interesse. (Tut)