Roma: Municipio X, riqualificare litorale romano attraverso la scuola

- "Siamo lieti di ospitare questa iniziativa che conferma ancora una volta la capacità e la progettualità della Scuola. In questo caso ci congratuliamo con il Liceo Labriola per aver presentato al Mibact un elaborato che mira al decoro urbano del nostro Municipio e non soltanto, ha coinvolto cittadini e studenti in una sinergia produttiva dalla quale è scaturita questa giornata dimostrativa". L'assessore alla Scuola Germana Paoletti ha in questo modo dato il benvenuto a "Riqualificare il Litorale Romano attraverso la Scuola", l'iniziativa elaborata dal liceo scientifico nell'ambito del banco del ministero Beni culturali "Piano Cultura Futuro Urbano". Quello del Chiostro di palazzo del Governatorato è stato un percorso ideale attraverso il lavoro svolto con i 16 laboratori (fotografico, archelogico e informatico etc...). laboratori che hanno visto la partecipazione di cittadini dai 16 agli 84 anni e che non si sono fermati nemmeno durante il periodo del lock down. Il risultato finale sarà la realizzazione di opere in street art, che andranno a decorare il muro di via Capo Sperone. Probabili soggetti saranno le sagome di studenti che vanno a scuola.(Com)